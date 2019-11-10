В Польше заявили о вложениях ЕС в оружие России через "Северный поток-2"

Проект трубопровода не нашел поддержки у Варшавы.

Проект "Северного потока — 2" назвали платой за российское оружие и российскую оборону европейскими деньгами. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Financial Times.

Политик обвинил страны ЕС в поддержке проекта трубопровода. Он также упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона, за слова о немыслимом позиционировании России, как врага НАТО. Польский премьер подчеркнул, что Париж не ощущает на себе "дыхание российского медведя", так сильно, в отличии от других стран.

Моравецкий подметил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, но сейчас по его мнению она "не мирная и агрессивная".

Видео: YouTube/Минобороны России