  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 0:03
175
Rybka123
Код вставки плеера

В Польше заявили о вложениях ЕС в оружие России через "Северный поток-2"

0 0

Проект трубопровода не нашел поддержки у Варшавы.

Проект "Северного потока — 2" назвали  платой за российское оружие и российскую оборону европейскими деньгами. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Financial Times.

Политик обвинил страны ЕС в поддержке проекта трубопровода. Он также упрекнул президента Франции  Эммануэля Макрона, за слова о немыслимом позиционировании России, как врага НАТО. Польский премьер подчеркнул, что Париж не ощущает на себе "дыхание российского медведя", так сильно, в отличии от других стран. 

Моравецкий подметил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, но сейчас по его мнению она "не мирная и агрессивная".

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии