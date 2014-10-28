Полиция задержала приезжего из Средней Азии, подозреваемого в поножовщине под Выборгом

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция задержала гражданина одного из государств Центральной Азии по подозрению в нанесении ножевого ранения в поселке Грибное под Выборгом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 декабря в 23:16 в полицию Выборгского района поступило сообщение о драке между иностранными рабочими, произошедшей у дома № 2 по Выборгской улице в поселке Грибное. В ходе конфликта, по данным полиции, был применен нож.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, гражданина одной из стран Центральной Азии. По предварительным данным, находясь в бытовке, он нанёс ножевое ранение в область груди своему 36-летнему соотечественнику в ходе внезапно возникшего конфликта, произошедшего на фоне распития спиртных напитков.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор. Ведется следствие.

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Фото: Piter.TV