Полиция разыскивает мужчин, порезавших колеса и сломавших камеру во дворе на В.О.

Молодой человек залез в закрытый двор.

В среду, 23 сентября, стало известно, что петербургская полиция продолжает поиски парней, которые порезали колеса автомобиля и сломали камеру в закрытом дворе Васильевского острова.

На сохранившихся кадрах видно, как неизвестный пролезает во двор, чтобы порезать колеса, затем на съемку попал второй злоумышленник, когда очередной удар ножом прошелся по камере. "Мегаполис" поговорил с жительницей дома. Петербурженка рассказала, что первый преступник пролез во двор в ночь на 4 сентября, один из жильцов прогнал его, но тот вернулся вечером того же дня. 8 сентября неизвестный разбил видеокамеру, однако его лицо попало на кадры. Связь между преступлениями устанавливается. Поиск вредителей продолжается.

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Фото: "Мегаполис"