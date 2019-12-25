У сообщника давшего пощечину Макрону нашли оружие и Mein Kampf*

Какое именно было обнаружено оружие – неизвестно.

Полиция Франции провела обыск в доме сообщника мужчины, который 8 июня дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Уточняется, что сообщник в момент инцидента с Макроном вел видеосъемку происходящего. По данным СМИ, сотрудниками охраны правопорядка было обнаружено оружие, а также экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf* (*"Моя борьба", запрещена в России). Какое именно было обнаружено оружие в доме подозреваемого – неизвестно.

Напомним, инцидент произошел во время визита французского лидера в лицей в коммуне Тэн-л"Эрмитаж. Макрон подошел к ожидавшим его на улице людям, которые стояли за ограждением. Затем он взял за руку одного из присутствующих мужчин в маске, на что тот ответил пощечиной в адрес президента. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента в Дроме. По его словам, это был единичный случай, который ни с чем не связан.

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