Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

Он призвал не придавать этому большого значения.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной в Дроме. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, это был единичный случай, который ни с чем не связан.

Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю изолированным фактом. Эммануэль Макрон, президент Франции

Он отметил, что произошедшее не должно отвлекать внимание от других наиболее важных проблем, которые касаются большинства. По словам Макрона, несмотря на неприятный инцидент, он продолжит фотографироваться и общаться с гражданами.

Напомним, неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции во время его визита в лицей в коммуне Тэн-л"Эрмитаж. Макрон подошел к ожидавшим его на улице людям, которые стояли за ограждением. Затем он взял за руку одного из присутствующих мужчин в маске, на что тот ответил пощечиной в адрес президента.

Ранее Макрон призвал англосаксонские страны снять запреты на экспорт вакцин.

Видео: YouTube / Reuters