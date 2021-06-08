Во Франции мужчина дал пощечину Макрону

Неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет "РИА Новости".
По данным СМИ, это случилось во время визита французского лидера в лицей в коммуне Тэн-л"Эрмитаж. Глава Франции подошел к ожидавшим его на улице людям, которые стояли за ограждением. Затем он взял за руку одного из присутствующих мужчин в маске, на что тот ответил пощечиной в адрес Макрона.
В данную ситуацию мгновенно вмешалась охрана президента. Напавшего схватили за руки и оттеснили от Макрона. Сообщается, что в результате инцидента полиция задержала двух человек.
Ранее Макрон заявил, что Франция будет работать над восстановлением мира между Арменией и Азербайджаном.
Фото: Twitter / Emmanuel Macron
Видео: Twitter / @AlexpLille
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