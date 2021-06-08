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Во Франции мужчина дал пощечину Макрону

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В ситуацию мгновенно вмешалась охрана президента.

Неизвестный мужчина дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет "РИА Новости".

По данным СМИ, это случилось во время визита французского лидера в лицей в коммуне Тэн-л"Эрмитаж. Глава Франции подошел к ожидавшим его на улице людям, которые стояли за ограждением. Затем он взял за руку одного из присутствующих мужчин в маске, на что тот ответил пощечиной в адрес Макрона.

В данную ситуацию мгновенно вмешалась охрана президента. Напавшего схватили за руки и оттеснили от Макрона. Сообщается, что в результате инцидента полиция задержала двух человек.

Ранее Макрон заявил, что Франция будет работать над восстановлением мира между Арменией и Азербайджаном. 

Фото: Twitter / Emmanuel Macron

Видео: Twitter / @AlexpLille

Теги: пощёчина, тэн-л'эрмитаж, франция, эмманюэль макрон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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