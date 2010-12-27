Наталья Поклонская тайно вышла замуж

Свадьба прошла в Крыму в прошлые выходные, 11 и 12 августа.

Депутат Государственной Думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Об этом сообщает издание russian.rt.com.

Свадьба прошла в Крыму в прошлые выходные, 11 и 12 августа. По словам гостей, церемония "была скромной, но со вкусом". Сама Поклонская заявила изданию "RT", что пока не готова "комментировать личную жизнь".

Ранее Piter.TV писал о том, что депутаты "Единой России" не явились на заседание думской комиссии под руководством Натальи Поклонской. Они проигнорировали мероприятие из-за того, что Поклонская проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Фото: прокуратура Крыма.