Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе в больнице Остравы покончил с собой

Оперативники рассказали о трагическом завершении поисков преступника.

Полиция Чехии сообщила, что подозреваемый в стрельбе в больнице Остравы покончил с собой. Оперативники нашли автомобиль подозреваемого. В нем находился мертвый человек. Сейчас личность погибшего проверяется.

По предварительной версии, трагедия в Чехии могла произойти из-за мести. В Telegram-канале RT заявили, что у стрелка в больнице недавно погиб ребенок. Это произошло во время родов его жены. На данный момент установлено, что все погибшие были пациентами, ждавшими приема. Об этом рассказал портал Aktualne.cz. Среди жертв россиян не было.

Напомним, что преступник расстрелял шестерых человек. Четверо погибли на месте, еще двое - немного позже. Оперативники и спецназ оцепили район, в котором произошла стрельба. Известно, что изначально мужчине удалось сбежать. Оперативники искали человека в красной куртке, с ростом около 180 см. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Twitter/Policie ČR