Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соискателем премии стала Марина Удгодская. Она стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области. На премию россиянку выдвинули журналисты "Московского комсомольца". которые захотели проверить механизм подачи заявок.
Напомним, что в последнее время подаются заявки на выдвижение кандидатов на престижную премию мира. В списке присутствуют Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Навальный. Оказывается, что подать заявку организационному комитету можно на сайте Нобелевского комитета. Отправитель должен соответствовать определенным требованиям. В частности, представлять Национальную ассамблею или правительство, быть главой государства или членом Международного суда в Гааге.
Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.
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