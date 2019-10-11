Журналисты проверили работу механизма подачи заявки на выдвижение кандидатов.

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соискателем премии стала Марина Удгодская. Она стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области. На премию россиянку выдвинули журналисты "Московского комсомольца". которые захотели проверить механизм подачи заявок.

Напомним, что в последнее время подаются заявки на выдвижение кандидатов на престижную премию мира. В списке присутствуют Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Навальный. Оказывается, что подать заявку организационному комитету можно на сайте Нобелевского комитета. Отправитель должен соответствовать определенным требованиям. В частности, представлять Национальную ассамблею или правительство, быть главой государства или членом Международного суда в Гааге.

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.