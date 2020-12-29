ПитерТВ: в период с 13 по 16 часов на "Гостином дворе" задержали более 200 человек

Журналист канала Piter.TV делится своими наблюдениями за одной из ключевых точек протестной активности в Санкт-Петербурге 23 января 2021 года.

В Петербурге продолжается несанкционированная протестная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Вместе с ней продолжаются и задержания граждан, подозреваемых в участии в протестном шествии. Канал Piter.TV с самого начала следил за происходящим из двух точек: на старте шествия у Сенатской площади и в точке ее предполагаемого финиша, на "Гостином дворе".

По наблюдениям корреспондента, находящегося в районе "Гостиного двора", в период с 13 по 16 часов здесь были задержаны не менее 250 человек. Так, за это время полностью загружены людьми и направлены в отделения МВД были 6 пассажирских автобусов (по нашим наблюдениям).

Это были 2 маршрутки на 20-30 человек, два средних ЛиАЗа, по опыту, это 60 человек где-то, и два больших пассажирских "Волжанина", в таких моделях обычно от 80 до 112 посадочных мест, все эти машины были набиты полностью. Даже если считать по минимуму, то речь идет про 260-300 человек. Но точно более двухсот. Тем более, из переговоров полицейских, которые еще в 14 часов рапортовали о 161 задержанном, эти цифры кажутся близкими к объективной реальности.

Отметим, что в 15.15 полицейское оцепление от станции метро "Гостиный двор" было перекинуто в сторону пересечения Невского проспекта и Думской улицы. Здесь полиция, автобусы и уборочная техника перекрыла движения протестной колонне, направлявшейся со стороны Дворцовой площади.