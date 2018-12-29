Житель Петроградского района взял в заложники врача скорой помощи

Мужчина требовал вылечить тяжело больную мать.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который отказался выпускать из квартиры врача скорой помощи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 января 2019 года в 14:50 в квартире дома №3 по улице Куйбышева. 55-летний мужчина, угрожая физической расправой, запер врача неотложной скорой помощи поликлиники № 32. Петербуржец требовал, чтобы медик вылечил его больную 80-летнюю мать.

Стражам порядка удалось задержать агрессора на месте происшествия. В настоящий момент мужчину отпустили, взяв с него обязательство о явке.

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