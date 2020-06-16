Петербуржцы возложили цветы к монументу «Героическим защитникам Ленинграда»

В торжественно-траурной церемонии приняли участие жители осажденного Ленинграда, ветераны, школьники, депутаты ЗакСа и представители власти города.

Сегодня, 9 мая, к подножию монумента "Героическим защитникам Ленинграда" на площади Победы вознесли красные гвоздики и венки. В акции памяти приняли участие жители блокадного города, ветераны, школьники и студенты, члены правительства и депутаты ЗакСа.

На торжественно-траурной церемонии погибших от голода, холода и обстрелов жителей осажденного Ленинграда почтили минутой молчания. Затем участники услышали памятное сообщение о капитуляции Германии, которое 8 мая 1945-го года прозвучало по радио в городе.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге раздался выстрел из пушки в честь Дня Победы. Выстрел прогремел ровно в 12:00.

Фото: Piter.tv