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Петербуржцев предупредили о возможном ухудшении погоды 20-го сентября
Сегодня, 22:08
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Петербуржцев предупредили о возможном ухудшении погоды 20-го сентября

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Ночью и утром ожидается туман.

В МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили жителей города о вероятном ухудшении погодных условий 20-го сентября. В ведомстве со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили о том, что ночью и утром на город может опуститься туман. Осадков в Северной столице 20-го сентября не предвидится.

При этом в гидрометеорологическом центре на завтрашний день прогнозируют до +13-ти градусов ночью и до +19-ти градусов в течении дня. Первые серьезные похолодания ожидают город в воскресенье, 22-го числа: температура воздуха по ночам  опустится до +6-ти градусов, а днем – до +13-ти.

Ранее мы сообщали о том, что на Ленобласть в ближайшее время обрушатся серьезные холода, которые могут повредить вегетации посевов.

Фото: pxhere.com

Теги: ожидается туман, погода на завтра, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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