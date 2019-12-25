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Аномальная жара в Петербурге может обернуться очередным штормом
Сегодня, 17:15
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himif

Аномальная жара в Петербурге может обернуться очередным штормом

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Неутешительный прогноз дал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Аномально жаркая погода, которая стойко держится в Петербурге, может обернуться новым штормом. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью "КП Санкт-Петербург", похолодание и успокоение погоды придет не раньше следующего понедельника.

Сейчас температура в Петербурге поднялась на 3-4 градуса выше климатической нормы, до конца недели воздух будет прогреваться до +25... +27 градусов днем. Осадков в эти дни не ожидается, а вот в теплое воскресенье погода норовит испортиться. В последний выходной недели местами пройдут ливни и грозы с сильным ветром, а с понедельника температура опустится до +20... +23 и солнце уступит тучам.

В среду в Петербурге потеплеет до +28 градусов.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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