В Петербурге бывший заключенный потребовал деньги из-за своих сокамерников

Мужчина требовал 666 тысяч рублей.

Заключенный "Крестов" потребовал огромную компенсацию из-за своих соседей по камере, сообщили в пресс-службе городских судов.

Истца возмутило, что сокамерники курили, когда он находился в помещении. По его словам, это вызывало у него головную боль. Также мужчина заявил, что его соседи "с очевидно низким уровнем интеллектуального развития" обсуждали зоофилию в его присутствии.

Бывший заключенный пожаловался, что с сокамерниками ему не везло всегда. Его переводили из камеры в камеру с 2014 по 2017 год. Все это время рядом с ним были люди, которые ему не нравились. Так, один из них "негативно отзывались о евреях и гражданах США".

За нарушение прав и свобод мужчина потребовал компенсацию в размере 666 тысяч рублей. Колпинский районный суд ему отказал.

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