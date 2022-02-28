Петербургские банки работают в обычном режиме

На прошлой неделе банки столкнулись с высоким спросом на снятие наличных и операции с валютой. Правда, ожидаемого дефицита не случилось: все средства клиентов оказались доступны в полном объеме. Чтобы проверить как обстоят дела в банковском секторе, мы приехали в самый густонаселенный район Петербурга – Приморский, и отправились в офисы одного из наиболее популярных банков.

В минувшие выходные все отделения Сбербанка в Северной столице и Ленинградской области работали в режиме будних дней.

Очень приятно, что Сбербанк работал. Ехала с дачи, очень нужны деньги, все сняла, все получила. Спасибо!",-

рассказала Лариса, клиент Сбербанка

Для клиентов доступны все операции, в том числе и самый массовый запрос – снятие наличных в банкоматах, однако, президент ВШЭ в Петербурге, экономист Александр Ходачек призвал горожан не создавать очереди у банкоматов и перестать массово снимать наличные.

Для того, чтобы узнать лимит доступных для снятия средств, достаточно не выбирать предложенную банкоматом сумму, а выбрать вкладку "другая", и на экране появится сумма, доступная к снятию.

В банкоматах как всегда работают карты как российской, так и иностранных платежных систем. Кроме того, и MasterCard, и Visa Сбербанка доступны для бесконтактной оплаты через ApplePay, GooglePay и SberPay. Поэтому, сегодня с уверенностью, можно сказать - российский банковский сектор справляется с высокой нагрузкой, которая как говорят специалисты, стала настоящей проверкой системы на прочность.