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Петербург занял первое место по суточной заболеваемости ковидом
Сегодня, 20:18
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Петербург занял первое место по суточной заболеваемости ковидом

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В Ленинградской области заболели 92 жителя, еще 36 человек выздоровели. Летальных случаев не было зафиксировано

За минувшую среду в Петербурге положительный тест на ковид получили 304 человека. Еще 344 петербуржца побороли инфекцию, а 14 пациентов скончались, передают в оперштабе. 

В Ленинградской области заболели 92 жителя, еще 36 человек выздоровели. Летальных случаев не было зафиксировано. Добавим, что всего в России выявили 4 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницы госпитализировали 1 132 человека, выздоровели 5 043 пациента, а 98 скончались. 

Ранее мы писали, что в ковид-реанимации поступили 230 петербуржцев. Лечение в стационарах проходят 1432 человека с коронавирусом, 48 пациентов подключены к ИВЛ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, суточная статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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