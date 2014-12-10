Петербург занял первое место по суточной заболеваемости ковидом

В Ленинградской области заболели 92 жителя, еще 36 человек выздоровели. Летальных случаев не было зафиксировано

За минувшую среду в Петербурге положительный тест на ковид получили 304 человека. Еще 344 петербуржца побороли инфекцию, а 14 пациентов скончались, передают в оперштабе.

В Ленинградской области заболели 92 жителя, еще 36 человек выздоровели. Летальных случаев не было зафиксировано. Добавим, что всего в России выявили 4 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницы госпитализировали 1 132 человека, выздоровели 5 043 пациента, а 98 скончались.

Ранее мы писали, что в ковид-реанимации поступили 230 петербуржцев. Лечение в стационарах проходят 1432 человека с коронавирусом, 48 пациентов подключены к ИВЛ.

Фото: Piter.tv

