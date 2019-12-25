Петербург 18 февраля обновил температурный рекорд 1925 года

Уже в 7 утра столбик термометра поднялся до +5 градусов.

Во вторник, 18 февраля, погода в Петербурге снова обновила температурный рекорд, который был зафиксирован в 1925 году. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Уже в 7 утра столбик термометра поднялся до +5 градусов. Это на 0,3 градуса больше, чем в 1925 году. От Северной столицы не отстает и Москва, где утром было +4,5 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем в 1944 году.

По словам Леуса, в Петербурге по-прежнему будут сильный ветер и дожди.

Ранее Колесов рассказал, сколько продлится оранжевый уровень опасности.

Фото: Piter.TV