Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными

Пресс-секретарь президента утверждает, что альтернативные версии не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неофициальные версии гибели главы МЧС Росси Евгения Зиничева не соответствуют действительности. Об этом пишет "РИА Новости".

Зиничев погиб накануне в Норильске, по данным МЧС, при исполнении служебного долга во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Однако в ряде СМИ появились и другие версии случившегося. Сообщалось, например, что Мельник якобы пытался удержать Зиничева, а не наоборот, как было сказано в официальной версии гибели МЧС.

Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное – это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

9 сентября глава МЧС России Евгений Зиничев погиб под Норильском. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с министром состоится 10 сентября в Москве, затем погибшего доставят в Санкт-Петербург, где он и будет похоронен на Северном кладбище.

Ранее Путин заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека.

Фото: kremlin.ru

