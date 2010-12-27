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За один день дважды перекроют Ладожский мост
Сегодня, 14:52
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nadiputintseva
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За один день дважды перекроют Ладожский мост

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На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад", сообщило, что 9 ноября 2017 года для движения транспорта перекроют автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" на 45 минут.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упдор Илья Пузыревский указал, что движение будет приостановлено с 10:00 до 10:45 в связи с проходом по реке судна "Игорь Ильин", которое в высоту достигает 26 метров. Также мост разведут с 15:00 до 15:45 для прохода судна "РБ-27" высотой в 18 метров.  

Мост разведут неподалеку от деревни Марьино Кировского районе Ленинградской области.  ФКУ Упдор просит учесть данную информацию при планировании маршрута.

 

Теги: дорожные новости спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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