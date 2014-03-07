Пентагон заявил о готовности нанести ответный удар после атаки базы в Ираке

У Вашингтона есть предполагаемый виновник нападения.

Воздушные Силы США готовы нанести ответный удар после атаки военно-воздушной базы Айн-эль-Асад в Ираке, где базируются американские военные. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

В интервью телеканалу ABC, он сказал, что Америка нанесет удар, если посчитает, что это необходимо, в то время и в том месте, которые они выберут сами. Он отметил, что Вашингтон хочет точно убедиться в том, что установили того, кто стоит за этой атакой.

Базы Айн эль-Асад на западе иракской провинции Анбар обстреляли ракетами в начале марта. Никто из военнослужащих не пострадал, погиб один гражданский.

Видео: ABC