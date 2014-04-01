Педагог передумал увольняться из Академии художеств из-за выставки Евгении Васильевой

Он попросил больше не упоминать экс-чиновницу, а говорить об "истинных художниках".

Преподаватель мастерской церковно-исторической живописи в Академии Художеств Дмитрий Селиванов написал заявление об увольнении после выставки экс-чиновницы Евгении Васильевой. Однако ректор его отклонил.

"Дорогие друзья, меня никто не гонит из Академии, жизнь продолжается, готовимся к майскому обходу, я работаю!" – написал художник на своей странице в Facebook.

Он попросил больше не упоминать экс-чиновницу, а говорить об "истинных художниках", которые вдохновляют тысячи людей.

Дмитрий Селиванов утверждает, что экспозиция Васильевой показала молодым художникам, что талант и труд не главное, а главное – деньги. По мнению педагога, были попраны основы и столпы Академии.

Выставка экс-чиновницы Евгении Васильевой открылась в петербургской Академии художеств 16 марта. Протест выразили 350 студентов и 30 преподавателей Академии, в том числе Дмитрий Селиванов. Они не желали ставить Васильеву в один ряд с величайшими живописцами.

Ранее мы писали, что люди по имени Павел смогут бесплатно посещать Гатчинский дворец до конца года.

Фото: Facebook / Дмитрий Селиванов