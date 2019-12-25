Партия Атамбаева заявила о свержении "преступной власти" в Киргизии

Народ не позволил узурпировать власть семейно-клановому режиму.

Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева заявила о свержении "преступной власти" в стране.

В заявлении партии события минувшей ночи в Бишкеке названы историческими.

В очередной раз киргизский народ, объединенный стремлением к справедливости и свободе, сверг преступную власть. цитата из заявления Социал-демократической партии

Также там сказано, что народ не позволил узурпировать власть семейно-клановому режиму.

Отмечается, что сегодня партии будут обсуждать ближайшие меры, которые позволят сохранить стабильность в Киргизии. Члены партии предлагают всем неравнодушным присоединиться к обсуждению и выработать план действий в политическом направлении, а также тех, которые позволят сохранить общественный порядок.

Ранее президент Киргизии назвал попыткой захвата власти произошедшее ночью.

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