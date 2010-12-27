Парк Монрепо откроют после просушки 11 мая: спасибо теплой погоде

Жители Выборгского района и гости города смогут посетить легендарный парк уже в эту пятницу.

Аномально жаркая весна повлияла на график просушки парков и садов Ленинградской области. Этот факт коснулся, в том числе, и достопримечательностей Выборгского района. Так, сегодня, 10 мая, в Сети появилась информация о досрочном сезонном открытии Парка Монрепо. Как сообщает ВыборгТВ, исторический пейзажный парк готовится принять горожан и туристов уже 11 мая. До этого планировалось, что Парк Монрепо будет находиться на просушке вплоть до 15 мая.

Уже сейчас прохожие могут оценить ту работу, которую проделали сотрудники парка вместе с жарким весенним солнцем. Даже со стороны видно, что парк хорошо просушен, на его дорожках не видно воды. Это значит, что люди смогут спокойно гулять по территории достопримечательного места. Впрочем, посетители должны помнить, что сейчас Парк Монрепо находится на реконструкции. Реставрационные работы также могут повлиять на жизнь парка и доступность некоторых его закоулков.

Ранее мы писали, что в Выборге продолжается ремонт в "Парке Монрепо".

Фото: Piter.TV