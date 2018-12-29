Пара избила курьера в лифте на глазах у своих маленьких детей

Конфликт разразился из-за того, что доставщик не пропустил вперед себя детей. Семейная пара избила студента и вышвырнула его без сознания на первом этаже.

Студент из Петербурга на протяжении 4 месяцев пытается добиться возбуждения уголовного дела после того, как его избили в лифте жилого дома. Как рассказал читатель Piter.tv, молодой человек работал доставщиком пиццы. Во время выполнения заказа в лифте он встретил мужчину и женщину, которые налетели на него с кулаками за то, что он зашел в лифт раньше их детей.

Инцидент произошел в 23 сентября 2018 года. На записи с камер наблюдения, которую прислали в редакцию Piter.tv, видно, что родители зашли в лифт и оставили детей в холле. Они зашли в лифт уже за курьером. Сложившаяся ситуация женщине не понравилась, и она начала выгонять доставщика из лифта. После отказа выйти, на студента налетел глава семейства.

Пострадавший рассказал, что не знал, куда направляются дети, так как родителей не было видно в холе. Поэтому он быстро забежал в лифт. После того, как выпихнуть из лифта юношу не удалось, агрессивная пара начала бить его по голове. Он испугался и пытался оттолкнуть обидчиков. Двери лифта открылись на третьем этаже, и семья снова начала выпихивать курьера, но он пытался вернуться и забрать свои выпавшие вещи. В ответ парня продолжали избивать. За всем этим наблюдали дети, которые от увиденного вжались в угол и испуганно махали руками.

Далее на записи видно, что агрессоры не давали парню выйти и вышвырнули его только на первом этаже. Сами они вместе с детьми направились по своим делам. В холе курьера без сознания обнаружили другие жильцы дома. На место происшествия была вызвана "скорая", которая сначала не выявила серьезных травм. Однако впоследствии у молодого человека оказалось сотрясение, и он попал в реанимацию.

За данный промежуток времени пострадавшему уже 4 раза отказали в возбуждении уголовного дела. Обидчики заявили, что просто защищали детей, так как якобы парень нецензурно выражался и сам налетел с кулаками. Правоохранительные органы состава преступления не нашли. Видео с камер наблюдения не приобщили к материалам дела. Однако, как нам стало известно, семья наняла адвоката для своей защиты. Piter.tv будет следить за развитием ситуации.

Видео: Кирилл Барковский