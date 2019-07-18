Память Уно Ульберга увековечили в мемориальной табличке на здании гостиницы "Выборг"

На входе в здание гостинице "Выборг" появились две мемориальные таблички на финском и русском языках. Таким образом руководство гостиницы решило увековечить память великого финского архитектора, автора этой удивительной постройки в стиле "финский модерн".
Поводом для установки памятных табличек стало 90-летие здания гостиницы и 140-летие со дня рождения архитектора.
Для нас очень важно сохранить это здание таким, каким оно нам досталось. Мы понимаем ответственность перед поколениями и стараемся делать все для того, чтобы это здание сохранилось в том виде, в каком его и задумал архитектор.
Игорь Демкин
Отметим, что здание гостиничного комплекса "Выборг" является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту Уно Ульберга в 1929 году и считается одной из архитектурных доминант Выборга.
Видео: Piter.TV
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