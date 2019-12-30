Отсутствие туристов из Китая может плохо сказаться на экономике Петербурга

Пострадают турфирмы, сфера услуг и музеи.

По мнению экспертов, ситуация с коронавирусом может серьезно сказаться на экономике Петербурга. Это связано с приостановкой туристического потока из Китая. Уже сейчас представители местной туриндустрии подсчитывают возможные убытки. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, что из-за распространения пневмонии нового типа несколько сотен тысяч иностранцев не посетят город на Неве. Государственная граница с КНР временно закрыта на въезд и выезд. Петербург был одним из российских городов, куда путешественники стремились попасть. На данный момент страну покидают последние туристы, которые успели приехать до 27 января.. По оценкам аналитиков, в феврале в Петербург не приедут более 20 тысяч человек. Вред будет нанесен экономике не только туристических фирм, но и сфере услуг и государственным музеям.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2019 году Петербург принял 1,3 млн китайских туристов.

Фото: Piter.tv

