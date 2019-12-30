В Эрмитаже станет меньше китайских туристов из-за коронавируса

Директор Государственного Эрмитажа рассказал о последствиях коронавируса для музея.
По словам Михаила Пиотровского, заболевание скажется на количестве китайских туристов в Эрмитаже, передало "Интерфакс". Как следствие — станет меньше тех, кто платит полную цену за входной билет, а это в основном гости из азиатских стран.
При этом на планах музея вспышка инфекции не скажется, также как и на его деятельности в Китае. Дело в том, что в КНР есть филиал Эрмитажа, но только виртуальный.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что коронавирус может отразиться на заказах в китайских интернет-магазинах.
Фото: pixabay.com
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Природа борется с перенаселением. То СПИД с чумой Африканских свиней (не путать с легионерами Спартака) на Африку нашлёт, то Эболу с короновирусами на Китай.
А господину Пиотровскому, чтобы не впасть в нищету можно посоветовать поднять цены на билеты для иностранцев в 5 раз, а для китайцев в 10 раз. Может тогда простым русским туристам Гос. Эрмитаж станет доступным и им не придётся ощущать себя в национальном музее, как в Чайна-тауне среди толп воняющих дешёвой лапшой и голдящих по-кошачьи жертв Культурной революции.
А ещё неплохо бы организовать филиалы музея в десятках городов России. Запасники ломятся, то что в них, никто не видит, а в Условном Липецке или Архангельске кроме Краеведческого музея и музея революции и нет ничего