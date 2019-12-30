В Эрмитаже станет меньше китайских туристов из-за коронавируса

Организованные группы из Китая прекратили поездки в Россию.

Директор Государственного Эрмитажа рассказал о последствиях коронавируса для музея.

По словам Михаила Пиотровского, заболевание скажется на количестве китайских туристов в Эрмитаже, передало "Интерфакс". Как следствие — станет меньше тех, кто платит полную цену за входной билет, а это в основном гости из азиатских стран.

При этом на планах музея вспышка инфекции не скажется, также как и на его деятельности в Китае. Дело в том, что в КНР есть филиал Эрмитажа, но только виртуальный.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коронавирус может отразиться на заказах в китайских интернет-магазинах.

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