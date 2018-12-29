Лавров заявил о недопустимости героизации нацизма

На данный момент Россия не нашла общих точек соприкосновения с Польшей в данном вопросе.

16 января Сергей Лавров во время большой пресс-конференции рассказал журналистам о проблемах, связанных в отношениях России и Прибалтики. Министр иностранных дел рассказал журналистам о деятельности, предпринятой для предотвращения героизации нацизма в мире.

Относительно возрождения неонацистских и реваншистских националистических тенденций в Восточной Европе, прежде всего это Прибалтика, это Польша, к огромному сожалению. Мы категорически осуждаем попытки переписывать историю Второй мировой войны, Великой отечественной войны. Да и вообще, переписывать историю – это не дело политиков. Пускай занимаются этим историки. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Лавров отметил, что сейчас существует комиссия с историками из Литвы, которая вырабатывает общие подходы. Также он считает необходимым изучать историю государств СНГ до и после распада СССР.

Была принята резолюция о недопустимости героизации нацизма. Последняя резолюция была принята в прошлом месяце. Только Соединенные Штаты и Украина голосовали против, достаточно показательно. В рамках ОДКБ приняты целые серии документов, которые потом были распространены в ОБСЕ и ООН, осуждающие, в том числе и войну с памятниками. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Министр пояснил, что рецидивы войны с памятниками наблюдаются и в других странах Европы. Аналогичные случаи были в Болгарии, Венгрии, Германии. В большинстве случаев власти оперативно реагируют на подобные инциденты в соответствии со своими обязательствами. Однако с польскими коллегами в данном вопросе общего решения не найдено:

Заявление о том, что памятники, которые не находятся над захоронениями не защищены нашим двухсторонним соглашением – это неверное толкование этого соглашения. Юристы, которые ознакомятся с текстом, подтвердят это. Мы бы хотели достичь здесь взаимопонимания тем более, что в РФ есть немало памятников, посвященных павшим на нашей земле иностранцам, в том числе из Восточной Европы. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

В качестве примера Лавров привел сотрудничество со Словенией, где памятники прошлых лет содержатся в идеальном состоянии, а также ставятся новые памятники.

Важно это делать, чтобы молодежь в странах России, странах СНГ и в Европе знала историю и не вырождалась в Иванов, незнающих родства. Это будет разрушительным для европейской цивилизации и для европейской культуры. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Видео: большая пресс-конференция Сергея Лаврова