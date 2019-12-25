Рабочее движение по Биржевому мосту откроют 30 ноября

После проведённых мероприятий, ремонт переправе не потребуется как минимум 50 лет.

Открытие рабочего движения по Биржевому мосту намечено на 30 ноября. Как сообщила пресс-служба Смольного, о такой договоренности со строителями заявил губернатор города Александр Беглов в четверг, 29 сентября.

За год работ по капитальному ремонту переправу удалось заметно преобразить. Специалисты отремонтировали опоры, пролёты и разводные крылья, заменили покрытие проезжей части и тротуаров, восстановили декор перил и фонарей. Чтобы запустить навигацию в 2023 году, остаётся выполнить полную замену приводов разводных пролётов – электромеханическую часть заменят на гидравлическую.

Губернатор добавил, что после проведённых мероприятий гарантия службы Биржевого моста составляет минимум 50 лет. Торжественное открытие переправы будет приурочено к 320-й годовщине со дня основания Северной столицы.

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Фото: Пресс-служба Смольного