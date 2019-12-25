ККИ освободили четыре земельных участка Петербурга от незаконных торговых точек

В отношении нарушителей проводится судебная и претензионная работа по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятой территории.

В четверг, 2 сентября, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственным учреждением СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" освободили четыре земельных участка от незаконных торговых павильонов.

В поселке Парголово, на Выборгском шоссе размещался торговый павильон площадью 80 "квадратов": в магазине продавали рыболовные товары без кассы. Еще один павильон площадью 33 "квадрата" заметили в начале Выборгского шоссе. Подобный магазин размещался на Коломяжском проспекте. Киоск по продаже бахчевых культур без оформления земельного участка в аренду был размещен на проспекте Культуры.

Нарушители давно получили уведомления о необходимости добровольного освобождения участков и должны были в достаточное количество времени демонтировать свои павильоны, однако не исполнили требования ККИ. В отношении владельцев киосков возбудили административные производства.

Ранее мы писали, что Смольный выселил офис ритуальный услуг и кафе с незаконно занимаемой территории.

Фото: ВКонтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб