Смольный выселил офис ритуальный услуг и кафе с незаконно занимаемой территории

Владельцев кафе уже выселяли из помещения, но они вернулись вновь.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 7 объектов нежилого фонда, которые использовались без договора аренды. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Так, например, продуктовый магазин незаконно занимал 170 кв. метров на проспекте Маршала Блюхера. На проспекте Ударников располагался офис на 40 "квадратах". Также офисное помещение обнаружили на Таврической улице. На Гороховой улице предприниматель не просто занимал площадь без правоустанавливающих документов, но и провел перепланировку. Ранее объект уже освобождался силами комитета.

Кроме того, свою работу на проспекте Луначарского продолжил офис ритуальных услуг, договор аренды с ним был расторгнут.

Все пользователи заранее получили уведомления об освобождении территорий, но добровольно их не покинули.

Ранее сотрудники ККИ снесли несколько незаконных павильонов во Фрунзенском районе. Показываем, как это было.

Фото: ВКонтакте / Комитет по контролю за имуществом СПб