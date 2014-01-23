Сотрудники ККИ снесли несколько незаконных павильонов во Фрунзенском районе

Специалисты освободили земельные участки от четырех павильонов.

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственным "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) снесли несколько незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты освободили земельный участок от 118-метрового павильона на улице Турку, в котором находились продуктовый магазин и парикмахерская. Ранее власти по арендному договору передали юридическому лицу 85 квадратных метров помещения. Однако в конце 2019 года договор был расторгнут. Частично (33 кв.м.) павильон размещался на территории, свободной от прав третьих лиц.

Позже предпринимателям было велено покинуть территорию, но этого не случилось. Так, задолженность перед городом за использование участка составляет более 200 тысяч рублей. В отношении организации возбуждено административное производство за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Также специалисты освободили участок от трех павильонов по продаже овощей и фруктов, расположенных на улицах Оптиков, Маршала Захарова и Будапештской. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Ранее мы писали, что сотрудники ККИ прикрыли 7 торговых "лавочек" у станции "Ломоносовская".

Фото: пресс-служба ККИ