Оргкомитет вокального конкурса в Петербурге отреагировал на матные высказывания оперных певиц

Недовольным петербуржцам заявили, что оргкомитет не будет заниматься толкованием чужих слов.

В оргкомитете 10-го Международного конкурса оперных певцов "Санкт-Петербург" прокомментировали матные высказывания двух членов жюри в адрес участников конкурса. Организаторы заявили недовольным петербуржцам, что не будут заниматься толкованием чужих слов. Если у кого-то есть вопросы, они могут лично обратиться к членам жюри и все спросить.

Будут ли публичные извинения от оргкомитета? Мы работали и честно выполнили свою работу, которой гордимся. Отметили в оргкомитете

Ранее по сети разлетелось видео, на котором артистка Мариинского театра Александра Кабанова и ее коллега из Михайловского театра Олеся Петрова, нецензурно выражаясь, оценивают выступление участников на международном конкурсе в Петербурге. Кабанова на камеру посоветовала молодым певцам копить деньги и начать заниматься с нормальными педагогами по вокалу. То, что они услышали на конкурсе, артистка назвала ужасом* (звучало более крепкое определение).

Видео: Instagram / operalesya