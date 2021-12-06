Оперные певицы матом высказались о выступлениях молодых вокалистов в Петербурге

Видео с нецензурными высказываниями и смехом артисток разлетелось по сети.

По сети разлетелось видео, на котором артистка Мариинского театра Александра Кабанова и ее коллега из Михайловского театра Олеся Петрова, нецензурно выражаясь, оценивают выступление участников на международном конкурсе в Петербурге.

Город на вольной Невой… Пропела Олеся Петрова, снимая ролик с видом на Стрелку Васильевского острова

Ребята, в общем, что я вам хочу сказать. Надо копить деньги и заниматься с нормальными *** [блин] педагогами. Потому что то, что мы сегодня прослушали, это *** [ужас]. Ответила Александра Кабанова под смех Петровой

Ну, ты только сегодня, а мы уже шесть дней слушаем. Добавила Олеся также со смехом

Артистки сидели в жюри 10-го Международного конкурса оперных певцов "Санкт-Петербург". Он проходил с 25 ноября по 3 декабря при поддержке Фонда президентских грантов России и Комитета по молодежной политике города. В конкурсе участвовали студенты и выпускники высших музыкальных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее петербурженка устроила матерный скандал в фойе детского сада.

Видео: Instagram / operalesya