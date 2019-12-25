Петербурженка устроила матерный скандал в фойе детского сада

Она нецензурно выражалась и показала неприличный жест с поднятым средним пальцем руки.

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о скандале в детском саду №1 на 12-й линии В.О. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в фойе дошкольного учреждения, на глазах у детей. По словам свидетелей, женщина материлась и показала неприличный жест с поднятым средним пальцем руки.

Установлено, что дочка хулиганки ходит в этот детский сад в старшую группу. Родители просят привлечь женщину к ответственности.

Ранее мы писали, что годовалая девочка отравилась "Тайдом" в квартире на Рыбацком проспекте.

Фото: Piter.TV