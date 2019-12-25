Петербурженка устроила матерный скандал в фойе детского сада

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о скандале в детском саду №1 на 12-й линии В.О. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел в фойе дошкольного учреждения, на глазах у детей. По словам свидетелей, женщина материлась и показала неприличный жест с поднятым средним пальцем руки.
Установлено, что дочка хулиганки ходит в этот детский сад в старшую группу. Родители просят привлечь женщину к ответственности.
Ранее мы писали, что годовалая девочка отравилась "Тайдом" в квартире на Рыбацком проспекте.
Фото: Piter.TV
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