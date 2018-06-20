Опубликовано видео убийства посетителя кафе дагестанцем из-за отказа станцевать лезгинку

В Севастополе житель Дагестана убил посетителя кафе из-за отказа станцевать лезгинку.
Трагедия произошла в баре "Бенефис" в Севастополе. 34-летний Олег праздновал с друзьями день рождения. В разгар вечеринки в кафе зашли трое дагестанцев. Они попросили Олега станцевать лезгинку, но тот отказался. После чего мужчины начали приставать к его жене. Олег заступился за супругу, завязалась потасовка, в ходе которой один из нападавших достал нож и ударил в грудь Олега.
От полученных ранений мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело.
Видео: МВД Дагестан
Оставить комментарий
Да... ли.. Эти даги, закон ввели экстремизм для уничтожения русской нации