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Видео: Путин вернулся ради фотографии с девочкой, заплакавшей от упущенной возможности

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ВЛадимир Путин узнал о состоянии ребенка и решил исполнить мечту петербурженки.

Во время посещения президентом России Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, лидеру государства пришлось успокаивать расплакавшуюся школьницу. Девочка расстроилась, что не успела сфотографироваться с Владимиром Путиным и зарыдала. Герою событий пришлось возвращаться, чтобы сделать снимок вместе с юной поклонницей.

Отметим, что ситуация разрешилась благополучно: снимок с президентом все же был сделан, а девочка довольная убежала к матери.

В сети Twitter появилось видео с памятного события. Автором поста выступил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Фото и видео: Twitter/dimsmirnov175
 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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