Видео: Путин вернулся ради фотографии с девочкой, заплакавшей от упущенной возможности

ВЛадимир Путин узнал о состоянии ребенка и решил исполнить мечту петербурженки.

Во время посещения президентом России Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, лидеру государства пришлось успокаивать расплакавшуюся школьницу. Девочка расстроилась, что не успела сфотографироваться с Владимиром Путиным и зарыдала. Герою событий пришлось возвращаться, чтобы сделать снимок вместе с юной поклонницей.

Отметим, что ситуация разрешилась благополучно: снимок с президентом все же был сделан, а девочка довольная убежала к матери.

В сети Twitter появилось видео с памятного события. Автором поста выступил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Фото и видео: Twitter/dimsmirnov175

