Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре в Петербурге

На первом месте оказалась IT-сфера.

В понедельник, 14 сентября, стали известны, какие вакансии в Петербурге оплачивались выше всего в сентябре этого года. Рейтинг составили специалисты "Работы.ру".

Так, на первом месте оказалась IT-сфера, кандидат со стажем работы от двух лет на место senior-разработчика С# будет получать окладом 210 тысяч рублей. Senior Java разработчик с опытом работы от 3 лет может получать немного меньше – 170 тысяч рублей.

Кроме того, высоко ценятся адвокату с опытом работы в сфере уголовного процесса обещают до 200 тысяч рублей ежемесячно. Шеф-повар 6 разряда может получать 100 тысяч в месяц, если проработал более 5 лет и знает европейскую и русскую кухню. Флористы в Петербурге тоже могут рассчитывать на оклад в 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге возобновлена работа кинотеатров, театров и фуд-кортов в ТЦ.

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