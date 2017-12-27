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Международный культурный форум в Петербурге пройдет с 15 по 17 ноября
Вчера, 14:10
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lesjasap
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Международный культурный форум в Петербурге пройдет с 15 по 17 ноября

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Стали известны даты проведения Культурного форума в Северной столице.

Представители пресс-службы Международного Культурного форума в Санкт-Петербурге рассказали о дате проведения мероприятия в 2018 году. Сообщается, что форум состоится с 15 по 17 ноября. 
 
По традиции в организации будет участвовать Правительство России, Министерство культуры и Правительство Санкт-Петербурга. В программу будут входить лекции и дискуссии деловой площадки, джазовый фестиваль, открытые семинары по культуре и мероприятия стран-гостей. В 2017 году форум посетили представители 79 государств
 
Шестого форум в Петербурге  запомнился в 2017 году обнародованием скандального "черного списка" медийных личностей, которых руководство просило не приглашать
 
Напомним, что ранее мы публиковали обращение Николая Цискаридзе к Владимиру Путину

 

Теги: деловая площадка , культура , культурный форум , минкульт , правительство , программа
Категории: Новости СПб

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