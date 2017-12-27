Международный культурный форум в Петербурге пройдет с 15 по 17 ноября

Представители пресс-службы Международного Культурного форума в Санкт-Петербурге рассказали о дате проведения мероприятия в 2018 году. Сообщается, что форум состоится с 15 по 17 ноября.
По традиции в организации будет участвовать Правительство России, Министерство культуры и Правительство Санкт-Петербурга. В программу будут входить лекции и дискуссии деловой площадки, джазовый фестиваль, открытые семинары по культуре и мероприятия стран-гостей. В 2017 году форум посетили представители 79 государств.
Шестого форум в Петербурге запомнился в 2017 году обнародованием скандального "черного списка" медийных личностей, которых руководство просило не приглашать
Напомним, что ранее мы публиковали обращение Николая Цискаридзе к Владимиру Путину.