Международный культурный форум в Петербурге пройдет с 15 по 17 ноября

Стали известны даты проведения Культурного форума в Северной столице.

Представители пресс-службы Международного Культурного форума в Санкт-Петербурге рассказали о дате проведения мероприятия в 2018 году. Сообщается, что форум состоится с 15 по 17 ноября.

По традиции в организации будет участвовать Правительство России, Министерство культуры и Правительство Санкт-Петербурга. В программу будут входить лекции и дискуссии деловой площадки, джазовый фестиваль, открытые семинары по культуре и мероприятия стран-гостей. В 2017 году форум посетили представители 79 государств