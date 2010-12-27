На культурный форум в Петербурге приехали участники из 79 стран

На VI Санкт-Петербургский культурный форум прибыли участники из 79 стран. Об этом рассказала Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

В Северной столице стартовал VI Санкт-Петербургский культурный форум. Во время приветственной речи заместитель председателя правительства России Ольга Голодец рассказала, что в работе форума принимают участие представители 79 стран.

В этом году на культурное событие зарегистрировались 34 тысячи участников. Как заявила Голодец, на площадках форума обсуждают и устанавливают контакты, зарождаются новые прорывные проекты

Сегодня культура востребована в России и во всем мире. Гуманитарные вопросы, которые обсуждаются в рамках Форума – это самая главная повестка дня для глобального развития цивилизации. Мне хочется пожелать успеха российским участникам Форума, и тем делегатам, которые приехали сегодня из-за рубежа. Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ

Фото: Сайт президента РФ