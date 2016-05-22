СМИ обнародовало новый "черный список" гостей Культурного форума 2017 года

СМИ опубликовали новые списки нежелательных гостей на Международном культурном форуме.

Издание “Colta.ru” выложила в Сеть документы, которых СМИ назвало “черными списками Минкульта”. В них дан перечень фамилий известных культурных деятелей России, присутствие которыхе чиновники считают нецелесообразным на Культурном форуме в Петербурге. Подлинность фотографий не доказана.

Отметим, что часть документации ранее уже была выложена главным редактором “Эха Москвы” Алексеем Венедиктовым. Однако, представители Министерства отвергли написание данного приказа. Более того, многие из нежелательных участников все-таки приедут на форум.

“Colta.ru” отправило фотоснимок документа, накотором содержится “черный список”, предназначенный для секции “Театр”. Кроме того, там содержатся краткая характеристика каждого представителя с цитатами и ссылками на видеозаписи. В лист вошли художественный руководитель МДТ Лев Додин, худрук БДТ Андрей Могучий, худрук “Гоголь-центра” Кирилл Серебренников, режиссеры Дмитрий Крымов и Анатолий Васильев.

Известно, что выступление Могучего все же ожидается во второй день форума. Постановка Льва Додина в рамках фестивальной программы также будет показана зрителям.

Напомним, что Международный культурный форум проходит в Северной столице уже в шестой раз. Открытие состоится 16 ноября.