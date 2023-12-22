Один день в поисковом батальоне

По договорённости между администрацией Мги и военными в 80-ю годовщину освобождения посёлка был организован ряд бесплатных автобусных экскурсий, в которых приняли участие и члены организации «Культурное наследие Южного Приладожья».

На территории посёлка Мга находится 90-й отдельный специальный поисковый батальон. И 21 января, в день освобождения Мги от немецко-фашистских захватчиков, у жителей посёлка появилась уникальная возможность посетить музей поискового батальона.

Почему возможность посетить музей можно считать уникальной? Дело в том, что он находится на территории военной части, куда в обычные дни гражданские лица не допускаются. Участники некоммерческой организации только накануне, 20 января, собирались в библиотеке на лекцию геолога Юрия Заклинских по истории края, а уже на следующий день отправились автобусом от здания администрации в военную часть.

Был сильный мороз, но как раз перед отъездом в центре посёлка солдаты развернули полевую кухню и угощали всех жителей кашей, хлебом и чаем. От кухни в морозном воздухе разносился аппетитный аромат, а каша с мясом и морковью была на редкость вкусной.

Музей поражает! Он занимает большую площадь. Экспонаты – это найденные поисковиками артефакты времён Великой Отечественной войны. Здесь вооружение, включая пулемёты, гранатомёты – и даже советский самолёт-штурмовик. О самолёте хочется рассказать отдельно. На самом деле самолёты находят периодически, и с каждой такой находки можно взять лишь немногие сохранившиеся листы металла. Так что объект "достраивается" постепенно.

Рядом с самолётом – ствол дерева, а на нём врезавшаяся глубоко часть фюзеляжа. Видимо, удар был огромной силы. Это дерево – с места падения самолёта возле деревни Войтолово (ныне Кировский район ЛО).

Мы увидели найденные и восстановленные личные вещи бойцов: обмундирование, котелки, ложки, посуду и самое ценное – медальоны, которые позволяют установить личность погибшего.

Медальонов следопыты находят мало. Значительно меньше, чем останков бойцов: примерно один на сто. За 80 лет бумага, как правило, претерпела изменения: в медальон могла просочиться вода, попасть мусор. Специалисты тщательно восстанавливают текст и узнают имя бойца.

Все экспонаты музея представлены по разделам, в образцовом порядке, а солдаты-экскурсоводы во главе с офицером провели замечательную беседу. Если кто-нибудь из посетителей правильно называл найденное оружие или угадывал назначение предмета, экскурсовод отвечал: "Так точно", и слушатели чувствовали, что находятся на военном объекте. Кстати, помимо мгинчан участниками поездки стали школьники из Кировска, из поискового отряда "Память". Они все были в красивой ярко-синей форме с логотипом отряда.

Прямо в зале музея воссоздан был солдатский блиндаж из брёвен. Самодельная печка, стол, керосиновая лампа. ППШ висит на стене. Лежанка и табуретки, сколоченные из слегка обструганных веток. На стенах портрет Сталина, красный флаг с серпом и молотом, известный плакат "Родина-мать зовёт".

Отдельно представлены были найденные поисковиками форма, листовки и личные вещи противника – тоже в изобилии. В целом экипировка немцев и финнов была, пожалуй, побогаче, чем у наших. Они хорошо подготовились к войне. А всё-таки мы их победили…

Ростислав Переверзев

Фото участников экскурсии