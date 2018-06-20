Видео: в США при взрыве офисного здания погиб человек

Взрыв произошел из-за утечки газа.

В американском городе Дарем (штат Северная Каролина) из-за утечки бытового газа произошел взрыв и пожар. Один человек погиб, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC.

Дом частично обрушился, пострадавшими оказались сотрудники соседних офисов и посетители кафе, а также один из пожарных. По предварительным данным, в происшествии виноваты рабочие, которые делали ремонт в здании. Буквально за минуту до взрыва люди вызвали спасателей, так как почувствовали сильный запах газа.

Предполагают, что единственный погибший и есть тот самый человек, который повредил буром газовую трубу. Точные обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить.

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Фото и видео: Venus Bradley/Twitter