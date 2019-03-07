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При взрыве газа в Алтайском крае погибли два человека

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Еще два человека с отравлением угарного газа в больнице. В сети опубликованы кадры с места трагедии.

 Сегодня утром, 7 марта, в Алтайском крае из-за взрыва газового баллона погибли 2 человека, еще двое в больнице.

ЧП произошло в поселке Малиновский Завьяловского района. 81-летний хозяин менял газовый баллон. Произошла утечка газа с последующим взрывом и возгоранием. Погибли хозяин дома и его 49-летняя дочь. 82-летняя супруга и 18-летняя внучка с отравлением газа находятся в больнице.

Следственными органами по данному факту проводят проверку.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства произошедшей трагедии. Кроме того, следователями будет дана юридическая оценка газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение, транспортировка и ремонт газового оборудования.

СУ СК РФ по Алтайскому краю

По результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Видео: Катунь24

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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