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Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане
Сегодня, 10:21
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lesjasap

Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане

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Жертвой боевиков стал член Национального директората безопасности.

Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала  Tolo News. СМИ ссылается на информацию от пресс-секретаря восточной провинции Нангархар. Трагедия произошла в Джелалабаде.

На данный момент известно, что самодельное взрывное устройство находилось на обочине дороги. В результате подрыва бомбы жертвой стал представитель Национального директората безопасности страны.

Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане.

Теги: афганистан, взрыв
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

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