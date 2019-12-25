Жертвой боевиков стал член Национального директората безопасности.

Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Tolo News. СМИ ссылается на информацию от пресс-секретаря восточной провинции Нангархар. Трагедия произошла в Джелалабаде.

На данный момент известно, что самодельное взрывное устройство находилось на обочине дороги. В результате подрыва бомбы жертвой стал представитель Национального директората безопасности страны.

Четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане.