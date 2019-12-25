Очередной температурный рекорд ожидается в Петербурге

Воздух прогреется до 8 градусов.

Сегодня, 9 марта, температура воздуха превысит климатическую норму в Петербурге на 6-7 градусов.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Порывы южного ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет соответствовать норме: держаться в районе 760 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха прогреется до 8 градусов.

Напомним, что максимальная температура 9-го марта в Петербурге была установлена лишь в 2015-м году. Тогда столбик термометра поднялся до 7,6 градусов.

Ранее мы сообщили, что рабочая неделя в Петербурге начнётся с тепла.

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