Начало рабочей недели в Петербурге порадует солнцем и теплом

Прогноз погоды на 9 марта представили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стало известно, какая погода будет в Петербурге в предстоящий понедельник, 9 марта. По данным ГУ МЧС, в ночь на первый день недели температура составит -1...+1 градус, а утром и днем потеплеет до 4-6 градусов тепла. Ветер ночью примет южное направление и не изменит его днем, ночью скорость ветра составит 2-7 м/с, днем – 4-9 м/с. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее орнитолог сообщил Piter.tv о том, как теплая зима в Петербурге повлияла на птиц.

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