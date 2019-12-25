Объявлены тендеры на 1,6 млрд рублей на ремонт трамвайных путей в пяти районах Петербурга

Речь идет о Выборгском, Калининском, Кировском, Невском и Фрунзенском районах.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендеры на ремонт трамвайных путей в пяти районах – Выборгском, Калининском, Кировском, Невском и Фрунзенском, сообщило в четверг Delovoe.tv. По итогам конкурсов этих закупок намечено определить квалифицированных исполнителей работ.

На ремонт в этих районах ассигновано немногим более 1,6 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга. На работы в Кировском районе выделен 491 млн рублей, в Калининском – 412,45 млн рублей, в Выборгском – 165 млн рублей, во Фрунзенском – 229 млн рублей и в Невском – 319 млн рублей.

Во всех районах ремонты будут продолжаться до 15 ноября 2022 года, за исключением Кировского района, где, согласно документации, работы будут завершены на год позже.

Во время предстоящих работ строители займутся, в том числе, верхним строением пути, люками смотровых площадок, дождеприемниками, конструктивными элементами объектов улично-дорожной сети, бордюрного камня с полной его заменой. Кроме того, в планах ремонтов – замена дорожного покрытия (это касается и проезжей части, и тротуаров), пешеходных ограждений вдоль путей.

Завершающим этапом проекта станет восстановление нарушенного ремонтами благоустройства.

Заявок от компаний, желающих провести все эти работы, принимают до 16 июля. Это касается всех закупок комитета, посвященных трамвайным путям.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Петербургский метрополитен" хочет привлечь кредит на 3 млрд рублей.

Фото: electrotrans.spb.ru/