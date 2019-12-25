В Пулково обслужили 21 рейс с момента снятия ограничений

Однако в настоящее время на вылет задерживается более 52 рейсов, а еще 28 отменены.

С момента снятия ограничений на прием и отправку воздушных судов петербургский аэропорт Пулково обслужил 21 самолет. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.

Согласно последней информации, за это время было обслужено порядка 2 500 пассажиров.

Однако в настоящее время на вылет задерживается более 52 рейсов, а еще 28 отменены.

В Ленинградской области к утру 27 марта отменили воздушную опасность. При отражении атаки было уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. По предварительным данным, пострадавших нет.

